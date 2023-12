Predecessor, la bêta fermée est lancée sur PlayStation

Publié le Mercredi 6 décembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est gratuit

L'histoire est originale : le jeu Paragon, à l'origine développé à l’origine par Epic Games, a été finalement abandonné après un bout de temps passé en accès anticipé. Les fans ont décidé de le reprendre et le développeur d'origine leur a cédé les droits, ou du moins les ressources, pour qu'ils puissent continuer le développement. Omeda Studios, studio fondé par la communauté, a ainsi vu le jour et s'est lancé dans l'aventure. Résultat, Paragon est devenu Predecessor.Ce MOBA vient de sortir en bêta fermée sur PS4 et PS5 et il est cross-platform. Il est développé sur Unreal Engine 5. Pour y accéder, il faut vous enregistrer sur le site officiel . Elle durera jusqu'au 5 janvier.Cette bêta propose plus de 30 héros différents, chacun bien entendu avec ses capacités qui lui sont propres.Un nouveau héros, double puisqu'il s'agit d'un cavalier et sa monture, fait son apparition pour l'occasion : Iggy & Scorch, équipés de cocktails Molotov, de souffle de feu et d'une corne d'abondance d'explosifs.