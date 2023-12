Farmer’s Dynasty 2, vis ma vie de paysan

Publié le Mercredi 6 décembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On plante sa petite graine ?

Développé par le studio polonais indépendant Umeo Studios et édité par Toplitz Productions, le jeu Farmer’s Dynasty 2 est annoncé pour 2024 sur PC, via Steam Dans un décor européen, avec ce qu'il faut de nature, de champs et d'animaux, vous allez construire une dynastie de paysans. Non seulement vous devrez subvenir à vos besoins mais aussi penser au futur pour les générations qui suivront, et donc faire les bons choix pour que perdure votre lignée.Tout un tas de machines agricoles seront incluses, et vous devrez faire avec la météo, les saisons, venir en aide à votre communauté, augmenter le prestige de votre famille...Bref, on a hâte... non ?