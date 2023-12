Publié le Mercredi 6 décembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

24 ans nous séparent de l'original

Kingpin: Life of Crime est sorti en 1999. Ce FPS initialement développé sur le moteur graphique de Quake II, a connu un bon petit succès et a inscrit son nom dans le panthéon des FPS des années 90, même si depuis, il a été largement oublié.Sous l'égide de 3D Realms, le remake Kingpin: Reloaded est sorti sur PC, via Steam Il devrait aussi faire son retour, mais plus tard, sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Le jeu se déroule dans une ville dévastée aux mains d'un gang brutal. Pris pour cible par Nikki Blanco, le bras droit du chef de gang, notre héros va décider de prendre les armes et de se faire vengeance.