- Lost Records: Bloom & Rage, un nouveau jeu narratif signé Don't Nod

Publié le Vendredi 8 décembre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Bonne nouvelle

Le studio français Don't Nod a le vent en poupe. Et même si c'est sa branche canadienne qui est aux commandes, on ne peut que se réjouir de l'annonce d'un nouveau jeu d'aventure narratif, baptisé Lost Records: Bloom & Rage.Don't Nod devrait, si le succès est au rendez-vous, exploiter ce nouvel univers "Lost Records" avec d'autres jeux.En attendant, on y découvrira l'histoire de quatre lycéennes, Swann, Nora, Autumn et Kat, à k'été 1995. 27 ans plus tard, alors qu'elles avaient juré de ne plus jamais se revoir, elles vont devoir faire face à l'exhumation d'un secret enfoui depuis tout ce temps...