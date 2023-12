Reka, la sorcière débarque au printemps

Publié le Lundi 11 décembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça hiberne, une sorcière ?

Développé par Emberstorm Entertainment et édité par Fireshine Games, Reka est un jeu d'aventure, d'exploration et de construction, annoncé sur PC, via Steam , pour le printemps 2024.Ce jeu en vue extérieure se déroule dans l'Europe rurale du XIXème siècle. Vous y incarnez Reka, une apprentie sorcière qui doit apprendre son art et traverse donc le continent accompagnée de sa maison géante sur pattes.Vous devrez faire avec les villageois que vous croisez, leur rendre service - ou non selon votre volonté d'être une bonne ou mauvaise sorcière - et parfaire vos compétences au fil de votre aventure.Inspiré des légendes slaves, Reka permettra aussi de gérer sa maison, la décorer, la modifier, l'améliorer...Une nouvelle vidéo a été diffusée.