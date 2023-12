- Exodus, un nouveau RPG SF

Publié le Vendredi 8 décembre 2023 à 12:20:00 par Cedric Gasperini

Intéressant

Nouveau studio créé par des vieux de la vieille, Archetype Entertainment a dévoilé Exodus, sont prochain jeu. Il s'agit d'un RPG narratif dans un monde SF.L'humanité a fui la Terre pour trouver une nouvelle planète. Mais c'est dans une galaxie hostile qu'elle s'est échouée et vous allez devoir voler des armes et de la technologie alien pour espérer la voir survivre. Petit souci : vous êtes un traveler. Chaque journée qui s'écoule pour vous est une décennie pour le reste de l'humanité. Et vos choix décideront de leur sort, jusqu'à avoir un impact sur des futures générations.Le jeu n'a pas de date de sortie, mais est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.