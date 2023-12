- Baldur's Gate 3 est disponible sur Xbox Series

Publié le Vendredi 8 décembre 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Enfin !

Game of the Year à la Games Awards, Game of the Year pour beaucoup de joueurs, de journalistes, Baldur's Gate 3 est sorti sur Xbox Series.Déjà disponible sur PC, puis sur PS5, le jeu débarque donc sur la console de Microsoft, à temps pour les fêtes de Noël.On ne va pas revenir dessus, c'est LE jeu auquel il faut avoir joué cette année (avec Alan Wake 2) si vous n'êtes pas allergique aux RPG.Et on vous renvoie à notre test