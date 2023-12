- God of War Ragnarök : Valhalla, le DLC gratuit arrive le 12 décembre

Publié le Vendredi 8 décembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Au buffet d'Odin

En soulignant au passage que God of War Ragnarök s'est vendu à plus de 15 millions d'unités, Sony PlayStation a annoncé la sortie d'un DLC Gratuit pour le jeu et ce, dès le 12 décembre.Ce DLC sera un épilogue aux événements de God of War Ragnarök qui suivra Kratos dans un nouveau voyage introspectif (Sony conseille d'avoir fini le jeu avant de se frotter à ce DLC).Surtout, ce DLC se veut novateur dans la série, avec des éléments de Roguelite.Une bande-annonce a été diffusée pour l'occasion.