- Rise of the Ronin, le nouveau jeu de la Team Ninja, sur PS5

Publié le Vendredi 8 décembre 2023 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Ronin et Camille Claunel ?

Sony PlayStation a dévoilé une nouvelle bande-annonce de Rise of the Ronin, le prochain jeu signé de la Team Ninja, sur PS5. Il est prévu pour le 22 mars 2024.Les précommandes seront disponibles à partir du 14 décembre. Un pack d'équipement et 4 styles de combat seront offerts.Le jeu vous transporte à la fin du XIXe siècle, au Japon, après la chute du shogunat Tokugawa, alors que le pays cherche à se moderniser et se heurte aux anciennes traditions. Le joueur choisira la faction à laquelle il veut s'affilier et traversera le pays à cheval ou en planeur, combattant d'innombrables ennemis à l'aide d'innombrables armes.Youpi.