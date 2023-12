- Wish, Asha et la bonne étoile : chantons à travers le monde

Publié le Mardi 26 décembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Vous êtes prêts ?

Pour fêter Noël, Disney vous offre la vidéo de la chanson phare de son dernier film, Wish, Asha et la bonne étoile. Une chanson que vous allez pouvoir découvrir en quelques 29 langues différentes.Pour rappel, Wish raconte l'histoire d'Asha qui vit dans le royaume de Rosas. Ce Royaume est dirigé par le Roi Magnifico, capable d'exaucer les rêves de son peuple. Sauf qu'en fait, c'est un vrai salopard. Et quand Asha s'en rend compte et qu'une étoile appelée Star tombe du ciel pour l'aider, le Roi Magnifico décide de supprimer Asha.Le film est toujours dans les salles.