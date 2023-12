- Baldur's Gate 3 : Frodon et Sam découvrent le jeu

Publié le Mercredi 27 décembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

P'tite vidéo promo

« Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des RPGs, jouer à Baldur's Gate 3 avec Sean m'a rappelé des souvenirs de nos aventures communes qui m'ont directement immergé dans son monde. Quel jeu brillant, riche et magnifiquement détaillé ! » a expliqué Elijah Wood.



« Baldur's Gate 3 est absolument génial ! Découvrir son univers avec Elijah l'a rendu tellement amusant. Qui aurait cru que d’autres échappatoires sont possibles quand on entre dans une caverne de feu ? » a dit Sean Astin.

Histoire de donner quelques couleurs aux fêtes de fin d'année, Larian Studios ont mis en ligne une nouvelle vidéo leur jeu à succès, Baldur's Gate 3.Mais pas n'importe quelle vidéo...Swen Vincke, PDG du Studio, a proposé à Elijah Wood et Sean Astin, les acteurs qui ont incarné Frodon et Sam dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, de venir tester le jeu et donner leur avis sur cet univers.