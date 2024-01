nGolf sort sur Nintendo Switch le 11 janvier

Publié le Jeudi 4 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un petit trou ?

Signé RedDeer Games, nGolf est un jeu de mini-golf. Il sort le 11 janvier prochain sur Nintendo Switch. Vous allez pouvoir y découvrir des parcours délirants, avec des pièges, des puzzles à résoudre à base de lasers, de pics et de flammes... bref, c'est un peu plus qu'un mini-golf... c'est un parcours périlleux.Tout au long du parcours, vous devrez récupérer les étoiles pour en avoir un maximum et espérer débloquer les niveaux suivants. Plusieurs mondes, avec chacun leur ambiance, sont à découvrir.60 trous, au final, vous sont proposés. Le jeu sera, bien évidemment, jouable à plusieurs.