Les jeux les plus attendus de 2024

Publié le Mercredi 3 janvier 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vous allez y jouer ?

Il en manque. Forcément. Parce que tout n'a pas été annoncé. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise... cela dit, ne rêvez pas, GTRA VI ne sortira pas en 2024. Déjà, 2025, c'est chaud alors...En tout cas, voici une petite liste non exhaustive de jeux qui vont débarquer en 2024 et sur lesquels on va garder un oeil. Ça ne veut pas dire qu'ils seront tous bons. Loin de là. Mais ça veut dire qu'on a au moins une vingtaine de jeux qu'on attend de pied ferme.Et donc, on attend d'être agréablement surpris par d'autres jeux.