Gamalive vous souhaite une année de merde 2024

Publié le Lundi 1 janvier 2024 à 00:00:01 par La rédaction

Et allez tous vous faire foutre

Bonne grosse année de merde 2024.

On vous souhaite une extinction massive.

on vous hait tous

Une fois n'est pas coutume, après avoir souhaité pendant des années une "bonne et heureuse année" pour le réveillon de la Saint-Sylvestre sans que jamais ça ne fonctionne, nous vous avons, l'année passée, souhaité une année de merde 2023.Et ça a fonctionné au-delà de nos espérances.Les extrêmes n'ont jamais été aussi plebiscités, donc les gens n'ont jamais été aussi odieusement cons, Jul et Aya Nakamura sont toujours les stars les plus écoutées sur les plateformes de streaming, donc les gens n'ont jamais été aussi détestablement cons, il n'y a jamais eu autant de messages de haine sur les réseaux sociaux, donc les gens n'ont jamais été aussi agressivement cons, et les conflits se multiplient dans le monde, donc les dirigeants n'ont jamais été aussi odieusement, détestablement et agressivement cons.Bref, 2023 a battu des records dans l'imbécilité générale que nous vous souhaitons à toutes et à tous de battre encore cette année. Allez, nous sommes certains que vous pouvez mieux faire. Vous êtes assez profondément cons pour ça.