GamAlive Awards 2023 : les meilleurs jeux de l'année !

Publié le Vendredi 29 décembre 2023 à 12:00:00 par La rédaction

Le meilleur et le pire de 2023

La fin de l'année est l'occasion de faire le bilan, simplement, tranquillement, de ce qui fut bon et de ce qui fut mauvais durant les douze derniers mois de l'année.De la merde, il y en a eu. En barre. De bons jeux aussi notez bien. Mais 2023, sans être la pire non plus, ne fut pas une année spécialement exceptionnelle en termes de jeux vidéo.Ça ne nous a pas empêché de choisir nos jeux favoris.Et vous nous connaissez, parce que nous sommes de petits salopards, nous avons aussi choisi les jeux qui nous ont déçus ou qui, tout simplement, se sont avérés être de grosses daubasses.Allez, on vous laisse critiquer parce que vous n'êtes pas d'accord avec nous :