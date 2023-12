(TEST) Magic the Gathering : Les cavernes oubliées d'Ixalan

Publié le Jeudi 28 décembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

J’ai voulu dépenser sans compter

Théo a profité des vacances pour se lancer dans le test d'une nouvelle extension Magic. Alors moi, personnellement, je n'y connais rien. Je sais simplement que Magic, ce sont des mecs moches et qui sentent mauvais, nos geeks des années 80, en quelques sortes, qui se réunissent autour d'une table, comme nos joueurs de jeux de rôles de l'époque, et qui jouent avec des cartes, comme des petits vieux.Et Théo en fait partie.Pire, à force, il en est devenu l'un des maîtres. Et sa collection de cartes, que Wizards of the Coast lui fournit désormais généreusement, fait l'admiration de nombre de ses pairs.Et bref, il a testé une nouvelle extension. Parce que oui, dans les jeux de cartes aussi, vous pouvez vous offrir des "DLC"...