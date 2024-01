Les films incontournables de 2024

Publié le Mardi 2 janvier 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Celui-là, vous allez le voir au ciné ?

Même si vous délaissez de plus en plus les salles obscures pour rester sous un plaid vautré dans votre canap' devant une plateforme de streaming, le cinéma reste le plus grand pourvoyeur de bons films, d'excellents films, d'incontournables films...Bon, on a appelé ça "les films incontournables", mais on sait très bien que dans le tas, certains sont nettement moins incontournables que d'autres et seront aussi vite oubliés qu'ils ont été vus...Peu importe. Voici notre choix de films pour 2024.