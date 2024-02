PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de février

Publié le Jeudi 1 février 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Mbof

Foamstars | PS4, PS5

Rollerdrome | PS4, PS5

Steelrising | PS5

Ratchet (Costume complet)

Clank (Costume complet)

Aloy (Costume complet)

Groovitron (Emote)

Rire de Clank (Emote)

Lombax (Motif)

Clank (Motif)

Chercheur (Motif)

Ratchet (Couleur)

Clank (Couleur)

Ratchet (Plaque nominale)

Clank (Plaque nominale)

Horizon (Plaque nominale)

Aloy (Plaque frontale)

Ratchet (Plaque frontale)

Clank (Plaque frontale)

Chercheur (Surnom)

A Plague Tale: Requiem

Evil West

Nobody Saves the World

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre biblliothèque dès le 6 février :Pack d’icônes Fall Guys en exclusivité pour les abonnés PlayStation Plus :Dernière chance de télécharger les jeux du mois de janvierVersion d’essai du jeu Marvel’s Spider-Man 2 à partir du 6 février (pour les abonnés PlayStation Plus Premium/Deluxe)