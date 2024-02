Alone in the Dark va prendre une minute de votre temps

Publié le Jeudi 1 février 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Et on peut en faire des choses, en 1 minute

Alone in the Dark vous propose de tout vous expliquer en une seule minute. On vous rappelle que le jeu se déroulera dans les années 20, dans le sud des USA, et on retrouvera les personnages de Emily Hartwood et Edward Carnby qui exploreront une maison gothique. Et tout ne va pas se passer comme prévu, parce qu'il y a quelques créatures fort peu sympathiques qui hantent la bâtisse.Ce reboot de la saga Alone in the Dark sortira le 20 mars 2024. Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox SeriesJodie Comer (Killing Eve) et David Harbour (Stranger Things) incarnent les deux personnages qui vont explorer le manoir Derceto.