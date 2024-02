Suicide Squad: Kill the Justice League, le gros fiasco

Publié le Mercredi 31 janvier 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Chronique d'une débandade

Warner Bros. Games et DC ont sorti Suicide Squad: Kill the Justice League. Youpi. Selon les premiers retours, le jeu est un fiasco, loin, très loin de la qualité espérée. Résultat, Warner Bros Games a refusé de fournir le moindre code à la presse internationale. Ni aux USA, ni en France, ni ailleurs dans le monde. De peur que le jeu se fasse défoncer et que cela nuise aux premières ventes.On pouvait pourtant espérer que le studio de développement, Rocksteady Studios, à l'origine des plutôt sympathiques et réussis Batman Arkham, nous livre une copie correcte (même si à l'époque le dernier de la trilogie, Batman Arkham Knight, avait été une grosse tannée à développer, le studio n'arrivant pas à l'optimiser correctement). Apparemment, ce n'est pas le cas.Bref, fan de DC ou non, on vous conseillera donc de ne surtout pas acheter le jeu pour éviter de vous faire avoir et d'attendre les retours des tests, quel que soit le site que vous consultez d'habitude.Pour notre part, on attendra de recevoir, peut-être, un code test, pour vous donner notre avis dessus. Mais rien n'est moins sûr.