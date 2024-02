El Dorado: The Golden City Builder - Prologue est disponible

Publié le Mercredi 31 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tuer des gens, ma grande passion

Si comme moi vous aimez sacrifier des gens tout en haut d'une pyramide pour faire couler sur ses marches des rivières de sang, tout en psalmodiant des incantations démoniaques, le tout habillé en robe colorée avec plein de bijoux à la con qui font cling cling, vous aurez sans doute envie de jeter un oeil sur El Dorado: The Golden City Builder.Un prologue , en guide de démo, a été publié. Il est gratuit.On vous rappelle que le jeu vous met dans la peau d'un leader d'un peuple d'Amérique du Sud, type Aztèques et Mayas. Il vous faudra conquérir la Péninsule du Yucatán et développer votre cité jusqu'à obtenir le titre de Cité d'Or. Vous pourrez annexer les cités ennemies pour multiplier vos ressources, mais aussi vous marrer en sacrifiant plein de monde.Si tout va bien, le jeu final devrait sortir au printemps.