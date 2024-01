- Dragon Quest Builders annoncé sur PC pour le 13 février

Publié le Mardi 30 janvier 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

De quoi devenir marteau

Sorti en octobre 2016 sur PS4 et PS Vita, puis sur Nintendo Switch en 2018... Dragon Quest Builders débarque sur PC le 13 février prochain. Une décision étrange puisque Dragon Quest Builders 2 est déjà disponible depuis mai 2021...D'ailleurs, un pack comprenant les deux jeux sortira à la même date.La version PC de Dragon Quest Builders comprendra toutes les mises à jour et le DLC Terra Incognita.Directement inspiré par le succès remporté par MineCraft, le jeu vous propose de vous équiper de votre ch'ti marteau et de jouer les bâtisseurs. Sur fond de monde détruit à reconstruire et de Seigneur Dragon à combattre, le jeu vous entraînera dans de vastes étendues à explorer pour y récolter des matériaux de construction.Nous l'avions, à l'époque, testé sur Nintendo Switch