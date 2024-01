Dead Man's Diary est disponible sur PS5

Publié le Mardi 30 janvier 2024 à 10:00:00 par Théo Valet

Un petit jeu de survie qui fait peau neuve

La technologie d'éclairage avancée "Lumen".

Un système d'indices intégrés en jeu pour une meilleure orientation.

Un système d'aide dynamique optionnel pour faciliter la fluidité du jeu.

Des mécaniques d'interaction affinées avec les objets de l'environnement.

L'ajout des fonctionnalités de la manette sans fil DualSense™ pour un gameplay immersif.

Sortie précédemment sur PC et Xbox, Dead Man's Diary est désormais disponible sur PS5. Ce jeu de survie dans un monde post-apocalyptique vous met dans la peau d'un survivant habitant dans un bunker. Face à la diminution de ses provisions, il est obligé de sorti pour se ravitailler. C'est ainsi qu'il va évoluer dans un monde désolé et rempli de dangers.Cette version a été développée sur Unreal Engine 5, permettant d'améliorer l'expérience. On retrouve ainsi :