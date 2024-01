SPYxANYA: Operation Memories annoncé pour fin juin

Publié le Mardi 30 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Shonen signé Tatsuya Endo dont le premier volume est paru en 2019, SPYxFamily aura droit à sa première adaptation en jeu vidéo avec SPYxANYA: Operation Memories. Il sera signé Bandai Namco et sortira le 28 juin sur PS4, PS5 et Nintendo Switch.SPYxFamily raconte l'histoire d'un espion qui fopnde une famille dans l'espoir de réussir une mission. Il adopte une jeune fille et se marie, mais ne sait pas que l'enfant est en réalité capable de lire dans les pensées et que la femme est une assasin...SPYxANYA: Operation Memories va se concentrer sur la jeune fille, Anya. Le jeu vous demande de l'aider dans un travail scolaire : réaliser un album photo. De quoi faire le plein de souvenirs et de moments particuliers, à la maison, à l'école ou durant les sorties.