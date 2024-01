Une nouvelle bande-annonce pour Dragon-Ball: Sparking! Zero est disponible

Publié le Mardi 30 janvier 2024 à 09:30:00 par Théo Valet

Les deux plus gros rivaux continuent à se mettre sur la tronche

Son Goku (Z - début)

Son Goku (Z - milieu)

Son Goku (Z - milieu) Super Saiyen

Son Goku (Z - fin)

Son Goku (Z - fin), Super Saiyen

Son Goku (Z - fin), Super Saiyen 2

Son Goku (Z - fin), Super Saiyen 3

Son Goku (Super)

Son Goku (Super), Super Saiyen divin

Son Goku (Super), Super Saiyen divin Super Saiyen

Vegeta (Z - détecteur)

Vegeta gorille géant

Vegeta (Z - début)

Vegeta (Z - début), Super Saiyen

Super Vegeta

Vegeta (Z - fin)

Vegeta (Z - fin), Super Saiyen

Vegeta (Z - fin), Super Saiyen 2

Majin Vegeta

Vegeta (Super)

Vegeta (Super), Super Saiyen

Vegeta (Super), Super Saiyen divin

Vegeta (Super), Super Saiyen divin Super Saiyen

A l'occasion de l'événement Dragon Ball Battle Hour 2024, Bandai Namco a dévoilé un nouveau trailer pour Dragon-Ball: Sparking! Zero, le nouvel épisode de la mythique série de jeu "Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi.Et qui dit Dragon Ball Z, dit évidemment Son Goku et Vegeta qui ne manquent pas une occasion pour se mettre des grandes tartes dopées par leur pouvoir de Super Saiyen.On voit également que, comme dans les précédents jeux de la série, les morceaux de l'arène vol en éclat et c'est toujours aussi grisant.Dans ce nouvel opus vous pourrez retrouver :Le jeu sera disponible prochainement sur PS5, Xbox Series X/S et sur PC.