Découvrez des images du film Race for Glory

Publié le Lundi 29 janvier 2024 à 11:00:00 par Walid Hamadi

1983, la rivalité est à son paroxysme, entre l’écurie italienne Lancia, dirigée par le charismatique Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio) et la puissante équipe allemande Audi, dirigée par le redoutable Roland Gumpert (Daniel Brühl). Mais, c’est sur le terrain, pilotées respectivement par Walter Röhrl et Hannu Mikkola, que leurs voitures : la Lancia Rally 037 et l'Audi Quattro, les départageront durant un championnat du monde des rallyes devenu légendaire.

On manque un peu de simulateur de rallye en ce moment alors on se rabat sur le 7ème art qui nous fournit notre dose de vitesse. Race for Glory, l’histoire d’Audi contre Lancia, sur les circuits de rallye des années 80 se présente en une bande-annonce. La présence de Daniel Brühl au casting est l’un de ses atouts, tout comme celle des voitures iconiques de l’époque. Pour ceux qui hésitent encore, voici le synopsis :Si ces images vous mettent l’eau à la bouche, vous n’aurez pas longtemps à patienter car le film sort le 7 février prochain.