- Chronique des silencieux : le jeu d'aventure est sorti

Publié le Mardi 30 janvier 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Vous avez le droit de garder le silence...

Le jeu d'aventure Chronique des Silencieux est désormais disponible sur Steam . Pas de panique, on est sur le test, on vous en reparle donc très vite.Pour rappel, le jeu vous entraîne dans le Sud, dans les années 70. Vous allez incarner un un détective privé, embauché par la fille du vieux professeur d'Histoire Victor Dousvalon. Ce dernier a des secrets inavoués dont il ne veut pas parler, mais sa fille, qui voit bien que ça le ronge, aimerait les découvrir... Vous allez donc enquêter, interroger des personnes, fouiller dans les archives personnelles de la famille, remuer des secrets... et essayer aussi de comprendre pourquoi Catherine, la fille du professeur, veut découvrir ces secrets, alors qu'elle n'a jamais été proche de son pèreIl est signé Feuille papier Studio, un studio français.