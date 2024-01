Goblin Stone arrive au premier semestre 2024

Publié le Mardi 30 janvier 2024 à 10:30:00 par Théo Valet

Sauver la race des gobelins grâce à vos talents de tacticiens

Développé et auto-édité par le studio indépendant Orc Chop Games, Goblin Stone est un RPG tactique au tour par tour où vous prenez le contrôle d'un groupe de gobelins luttant pour survivre face à la menace d'extinction de leur race. Vous explorerez un monde dangereux peuplé d'aventuriers, d'elfes, de nains et bien d'autres encore, tout en devant superviser votre repaire souterrain.L'aventure sera générée de manière procédurale et entièrement illustrée à la main. Le jeu est narré par le comédien de doublage écossais, James Smillie, et accompagné de la musique du compositeur Peter McConnell, célèbre pour ses contributions à des jeux tels que Hearthstone, Psychonauts 2 et Monkey Island.Les joueurs auront la possibilité de choisir parmi des centaines de combinaisons de classes de gobelins, d'armes, de capacités et de parcours sur la carte. Avec plus de 60 types d'ennemis différents et 25 combats de boss, le jeu offre une belle variété de défis. De plus, les joueurs pourront expérimenter un système de reproduction permettant la fusion des gènes des gobelins pour améliorer leurs attributs et personnaliser leur équipe.Goblin Stone est prévu sur PC via Steam et Epic Games pour le premier trimestre 2024.