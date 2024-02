Planet Zoo: Console Edition annoncé pour fin mars

Publié le Mercredi 31 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un éléphant, ça trompe énormément

Les adeptes de la manette vont pouvoir à leur tour enfermer des animaux, les affâmer, les manger quand ils seront morts, découper des girafons pour les donner à manger aux lions, faire un safari à la roquette avec des éléphantes enceintes ou je ne sais quel petit moment sympathique de loisir.En effet, Frontier Developments a annoncé la sortie de Planet Zoo: Console Edition pour le 26 mars. Il sera disponible sur PS5 et Xbox Series au prix de 49,99 €. Une version Deluxe Edition, à 59,99 €, sera aussi proposée. Elle incluera 16 animaux supplémentaires et deux scenarii inédits. Enfin, une Ultimate Edition rajoute à tout ça quelques 14 DLC, pour la modique somme de 119,99 €.Les joueurs qui précommandent le jeu auront doit à 3 animaux exclusifs : l'hippo nain, la Gazelle de Thomson et le dragon de Komodo.Le jeu, quant à lui, est un jeu de gestion de zoo. Tout simplement.