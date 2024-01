(TEST) Stargate : Timekeepers (PC)

Publié le Mardi 30 janvier 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On a perdu la clef de la porte des étoiles





Quand il a su qu'un jeu sur Stargate était sorti, Sylvain a fait des pieds et des mains pour le tester. Fan de la série, de ce genre d'univers, il a surtout connu ses premiers émois sexuels avec Amanda Tapping qui jouait le rôle de Samantha Carter. Enfin, ses deuxièmes émois sexuels. Les premiers, c'était avec Carrie Fisher.Mais parfois, les souvenirs devraient rester des souvenirs et ne pas être ravivés.Parce que Sylvain a souffert et s'est arraché les cheveux, avec cet ersatz de jeu vidéo.