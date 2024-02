Sky of Tides, une jeu d'aventure SF

Publié le Mercredi 31 janvier 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Papaoutai ?

ESD Digital éditera le jeu Sky of Tides, développé par Lofty Sky Entertainment Inc. Ce jeu d'aventure narratif à l'ambiance SF sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Vous allez incarner Rin, une jeune femme qui est à la recherche de son père disparu. Elle va explorer le monde, dans l'espoir de le retrouver. Elle devra aussi tenter de sauver la planète Numen de la destruction.Chaque décision, chaque mot choisi dans vos conversations avec les personnages que vous rencontrerez, définira votre personnalité. Et le monde s'en trouvera d'autant impacté.Notez qu'une démo du jeu est téléchargeable sur Steam . Aucune info sur la date de sortie n'a été fournie, mais le jeu est prévu pour cette année.