Headquarters: World War II, un jeu de stratégie urbain

Publié le Mercredi 31 janvier 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

L'êtes-vous bien, urbain ?

Développé par Starni Games et édité par Slitherine, les spécialistes du genre, Headquarters: World War II est un jeu de stratégie prévu sur PC qui se déroule, devinez quoi, durant la Seconde Guerre Mondiale. Dingue, non ?Vous allez pouvoir prendre les commandes d'unités des armées américaines, anglaises ou... allemandes. Ya !Prise d'assaut de bunkers, combats de chars, traversée de villages étriqués propices aux embuscades... de nombreux scenarii complexes sont prévus. Il faudra aussi faire avec le blindage des unités, pris en compte par le jeu sur toutes les faces de l'unité (devant, derrière, côtés, dessus...), leur positionnnement, les différents types de terrain, l'impact de la verticalité...Bref, le jeu se veut le plus réaliste possible dans ses mécaniques et sa physique de jeu. Une démo sortira la semaine prochaine pour le Steam Next Fest.