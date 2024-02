Train Valley World s'offre une démo

Publié le Mercredi 31 janvier 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Savez-vous planter les tchou ?

Développé par le studio Flazm et édité par tinyBuild, le jeu Train Valley World sortira sur PC durant le courant de l'année, via Steam et l'Epic Games Store.Dans le jeu, vous allez prendre en main un réseau de transport ferroviaire dans des cartes inspirées de lieux réels tels que Londres, Las Vegas, Le Caire, Athènes ou Francfort, le tout avec ambiance années 1900.Jouable jusqu'à 4 en coop ou en versus, Train Valley World proposera même un éditeur de niveaux.En attendant, une démo est disponible sur Steam . Et elle est gratuite, bien entendu.