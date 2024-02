Insurgency: Sandstorm enfin dispo en natif sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 31 janvier 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Plus beau, plus fluide

Signé Focus et New World Interactive, le jeu Insurgency : Standstorm est sorti sur PS4 et Xbox One fin 2021. Les versions étaient compatibles PS5 et Xbox Series, mais sans être natives (comprenez qu'il s'agissait des versions PS4 et Xbox One upgradées pour être proposées en 4K).Cette fois, l'éditeur et le développeur nous annoncent que le jeu est désormais disponible en versions consoles de nouvelle génération directement.Au menu, donc, amélioration graphique et jeu plus fluide.Pour rappel, le jeu est un shooter co-op tactique, réputé pour ses combats immersifs et réalistes.