Speed Crew est disponible sur PC et consoles

Publié le Jeudi 1 février 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Arrêt au stand

Dans Speed Crew, vous allez durant une course et jusqu'à 4 joueurs en coop, vous occuper du stand des voitures. Les réparer, changer les pneus, leur remettre de l'essence... le plus rapidement possible si vous voulez que votre écurie gagne la course.Le jeu, développé par Wild Fields, un studio ukrainien, vient de sortir sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Il est proposé à un prix de 20 € environ.Petite particularité amusante, vous pourrez aussi saboter les stands des autres voitures... mais eux pourront faire de même...A découvrir en vidéo.