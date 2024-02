Silent Hill 2 se dévoile, Silent Hill : The Short Message sort gratuitement sur PS5

Publié le Jeudi 1 février 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On va encore flipper grave

Konami a annoncé la sortie de Silent Hill : The Short Message, disponible dès maintenant gratuitement sur PS5. Ce petit jeu, assez court, vous plonge dans la série Silent Hill et vous donne un aperçu de ce que sera Silent Hill 2.Il reste un jeu indépendant, qui se déroule dans le présent et traite du harcèlement sur les réseaux sociaux. Il est à télécharger sur le PlayStation Store.5 vidéos ont été dévoilées pour expliquer le processus de création du jeu.Dans le même temps, une nouvelle vidéo de Silent Hill 2, qui se concentre sur les mécaniques de combat, a été mise en ligne. L'occasion de retrouver quelques ennemis inconiques de la série.