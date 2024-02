L'extension Magic: The Gathering: Meurtres au Manoir de Karlov est disponible

Publié le Lundi 12 février 2024 à 11:00:00 par Théo Valet

J'ai enfilé ma redingote et mon haut-de-forme pour l'occasion !

Comme le dit si bien le titre de cet article, l'extension Magic: The Gathering: Meurtres au Manoir de Karlov est désormais disponible ! C'est l'occasion de retourner à Ravnica pour élucider une série de meurtres mystérieux.Vous l'aurez compris, cette extension explore les thèmes des enquêtes et des mystères. Les nouvelles mécaniques de jeu introduites dans cette extension reflètent donc ces thèmes, tout comme la direction artistique des cartes.L'extension introduit également un nouveau type de booster, le booster de jeu, qui est une sorte de combinaison entre le booster d'extension et le booster de draft.Je ne vais pas entrer dans les détails, car nous avons reçu un pack d'avant-première ainsi que ces nouveaux boosters. Un test complet arrive donc très bientôt et sera, comme toujours, aussi détaillé que possible. En attendant, vous pouvez retrouver l'article où nous expliquons plus en détail le pitch de l'extension, ainsi que ces nouvelles mécaniques, juste ici Restez à l'affût !