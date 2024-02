Astro Duel 2, le shoot SF débarque le 7 mars sur PC et Nintendo Switch

Publié le Mardi 13 février 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Deux en un

Astro Duel 2 est un jeu développé par Wild Rooster, un studio indépendant, qui sortira sur PC, via Steam et Epic Games Store, mais aussi sur Nintendo Switch, le 7 mars prochain.Astro Duel, c'est un mélange de shoot et de plateformes, pour varier les plaisirs. Flingues, grenades, mitrailleuses laissent parfois la place aux tirs lasers d'un vaisseau spatial...Le jeu est jouable à 6 en versus ou en coop jusqu'à 3.