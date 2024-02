- HAWKED disponible sur PC et Consoles !

Publié le Vendredi 16 février 2024 à 11:30:00 par Matis Duperray

Que la chasse commence !

, le dernier jeu de MY.GAMES dans lequel des équipes de 3 joueurs s’affrontent pour repartir avec le plus gros butin, est désormais disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X|S !Pour rappel, le jeu vous plonge dans une chasse au trésors effrénée sur une île perdue, dont les nombreux dangers et autochtones ne manqueront pas de vous compliquer la vie ! En personnalisant votre “Renégat” et ses capacités, vous pourrez prendre l'avantage sur vos adversaires en repartir avec de précieux artefacts !Pour l’occasion,lance également sa première saison intitulé “Renégats”, apportant son lot de surprises pour les joueurs. Le studio à également révélé une feuille de route pour les prochains mois à venir.Retrouvez gratuitement Hawked sur steam