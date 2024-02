- La developer cut de Die by the Blade arrive bientôt

Publié le Vendredi 16 février 2024 à 11:15:00 par Julia Bourdin

C’est Snyder qui va être jaloux

Grindstone, studio indé slovaque, a annoncé avoir racheté les droits de leur jeu Die by the Blade à leur éditeur pour pouvoir sortir la version qu’ils veulent.Die by the Blade se décrit comme un jeu de combat à l’épée multijoueur oneshot dans lequel vous incarnez des samouraïs cyberpunks.La version PC sortira le 16 mai 2024 sur PC via Steam et Epic tandis qu’une version console devrait sortir d’ici octobre.Je vous laisse avec la nouvelle bande-annonce de gameplay.