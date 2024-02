Perennial Order : l'horreur en crossplay sur PC et consoles

Publié le Vendredi 16 février 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Les fleurs du mal

Développé par Gardenfiend Games et édité par Soedesco, Perennial Order est un jeu prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Il sera vendu au prix de 19,99 €, si tout va bien. La date de sortie n'a pas été dévoilée.Ce jeu de type hack'n slash horrifique se déroule dans un monde infesté de plantes horribles. Vous êtes un Chevalier Vivace, qui va devoir combattre toutes ces monstruosités. Le gameplay se repose sur des combats de boss. Le jeu se joue à 2 en coop.Bonne nouvelle : le jeu sera crossplay. Les joueurs PC, Xbox et PlayStation pourront jouer ensemble.