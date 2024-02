Crown Wars: The Black Prince ouvre ses précommandes !

Publié le Vendredi 16 février 2024 à 09:45:00 par Matis Duperray

L'art de la guéguerre

Ça y est, Nacon ouvre les précommandes de! Á cette occasion, le studio nous propose une toute nouvelle vidéo de gameplay "The Art of War", présentant les différentes stratégies possibles pour prendre l'avantage sur ses ennemis dans le jeu.Pour rappel,est un jeu de stratégie au tour par tour nous plongeant au coeur de la Guerre de Cent Ans. Á la tête de votre seigneurie, il vous revient de gérer votre royaume, former vos soldats et constituer vos équipes pour contrecarrer la menace de l'Ordre, une secte occulte aux sombres desseins.Il faudra encore prendre son mal en patience jusqu'aupour profiter de cette France du XIVème siècle revisitée sur PC, PS5, Xbox Series X|S. Une version pour la Nintendo Switch est également prévue et arrivera quelques temps après la sortie du jeu.Précommandezdès maintenant sur steam