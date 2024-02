La démo de Outcast - A New Beginning's est disponible

Publié le Jeudi 15 février 2024 à 10:15:00 par Théo Valet

Un petit cadeau de Saint Valentin de la part de THQ Nordic

Une statue de Sai très détaillée de 24 cm

Un Steebook exclusif

Une copie du jeu

3 CD audio avec la musique du jeu

Un Artbook à couverture rigide contenant plus de 50 pages de dessins conceptuels du jeu

Disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, la démo de Outcast - A New Beginning's vous met aux commandes de Cutter Slade, un ancien Navy SEAL qui affronte les forces robotiques qui envahissent Adelpha. Cutter est équipé d'un jet pack et d'une multitude d'armes personnalisables et sera aidé du peuple local, les Talans.Si la démo vous plaît, le jeu est disponible en pré-commande. Vous pourrez bénéficier d'une remise de 17% sur PC et de 15% sur PlayStation et Xbox en achetant le jeu avant sa sortie.L'édition collector est également disponible en précommande, elle contient :Le jeu sera disponible le 15 mars prochain.