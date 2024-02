PlayStation Plus : Les nouveaux jeux de février pour l'Extra et le Premium

Publié le Jeudi 15 février 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Y'a des trucs chouettes !

Assassin’s Creed Valhalla | PS4, PS5

Tales of Arise | PS4, PS5

Need for Speed Unbound | PS5

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | PS5

Lego Worlds | PS4, PS5

Lego Jurassic World | PS4, PS5

Roguebook | PS4, PS5

Rogue Lords | PS4

Tales of Zestiria | PS4

Resistance: Retribution | PS4, PS5

Jet Rider 2 | PS4, PS5

Tales of Symphonia | PS4, PS5

Tales of Vesperia | PS4, PS5

Secret of Mana | PS4

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 20 février.Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium - Classiques :