- Splatoon 3 : la Tour de l’Ordre expliqué en bande annonce

Publié le Mercredi 14 février 2024 à 11:15:00 par Walid Hamadi

Du roguelite en solo avant la saison des bourgeons

Vous attendiez le contenu roguelite de Splatoon 3 ? Il arrive le 22 février prochain via le pass d’extension à 24,99 €. Le nom de ce DLC est La Tour de l’Ordre et comme son nom l’indique, il vous faudra grimper au sommet pour en voir le bout. Et ce ne sera pas de tout repos.



Vous incarnerez numéro 8, dans la nouvelle ville de Chromapolis qui a été désertée et a perdu toutes ses couleurs. Secondé par un drone des Tenta-cool nommé Pearl, vous devrez atteindre le dernier étage de ladite tour en triomphant de chaque défi qu’elle vous imposera. Bien entendu ceux-ci seront de plus en plus difficiles et vous devrez échouer, tout recommencer puis échouer de nouveau pour améliorer vos capacités grâce aux puces chromatiques que vous récolterez en chemin.







Ce mode solo précèdera l’arrivée de la nouvelle Saison des Bourgeons 2024 le 1er mars qui apportera son lot de nouveautés en multi. L’arène de combat Terminal Rorqual, le stage Colisée Enlisé de Salmon Run, de nouvelles variantes du Para-encre et d’autres choses que vous pouvez découvrir dans ce trailer-annonce.