L'extension Dune débarque gratuitement sur Microsoft Flight Simulator

Publié le Mercredi 14 février 2024 à 10:15:00 par Théo Valet

J'espère que vous aimez le sable

Grâce à une collaboration avec Legendary Pictures et Warner Bros. Entertainment, vous allez pouvoir explorez la planète d’Arrakis à bord de l’Ornithoptère Atréides Royal.Cette extension est la première qui emmène les joueurs dans un monde fictif comme Arrakis. En plus de vous laisser piloter le célèbre Ornithoptère, vous pourrez découvrir 3 nouvelles missions d’entraînement et six défis, y compris des épreuves contre-la-montre et une mission de sauvetage périlleuse où vous allez devoir sauver votre instructeur de vol, avant qu’une tempête de sable ne s’abatte sur vous.En plus de l’extension Dune, Xbox a également dévoilé une manette sans fil Xbox flottante, une Xbox Series S personnalisée et inspirée de l’univers Dune, et un support en forme d’Ornithoptère pour la console. Un jeu concours pour remporter tout ça est organisé sur le compte officiel de Xbox sur X, n'hésitez pas à tenter votre chance !L'extension est disponible gratuitement pour tous les détenteurs du jeu, que vous soyez sur Xbox Series X|S ou PC.