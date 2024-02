Le jeu Coop Wild Woods dévoile une nouvelle démo avec une surprise

Publié le Mardi 13 février 2024 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Protéger le chariot... un air de déjà vu ?

Wild Woods est un jeu en coop qui arrivera en early acces sur Steam plus tard au cours de l'année, une nouvelle démo toute neuve fait sont apparition avec un event Remote Play Together (vous pouvez jouer avec vos amis Steam à distance si l'un d'entre vous possède et lance le jeu).Avec votre équipe de chachats, vous allez en journée collecter des ressources et améliorer votre chariot, et vous avez intérêt à bien vous préparer avant la nuit. Lorsque le soleil se couche, vos ennemis se préparent à vous attaquer. Vous devez défendre le chariot tout en vous assurant que le feu ne s'éteigne pas.Survivez à toutes les nuits et alors vous affronterez le roi des ennemis. Bref un jeu sympa à tester entre potes.