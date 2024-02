Deadpool & Wolverine : la bande-annonce qui casse tout chez Disney

Publié le Mardi 13 février 2024 à 10:15:00 par Sylvain Morgant

Amis pour la vie

Alors que ses plus récents films n'ont pas forcément trouvé leur public, Marvel continue à y croire et a dégainé une nouvelle bande-annonce au Super Bowl.Celle d'un film attendu depuis longtemps par beaucoup et surtout par Ryan Reynolds qui voulait jouer depuis longtemps avec son pote Hugh Jackman.C'est donc chose faite avec Deadpool & Wolverine où le premier va encore faire n'importe quoi pour notre plus grand plaisir.Gageons que les deux se lanceront dans un concours de "qui en tuera le plus".En salle le 24 juillet.