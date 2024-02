Colonize, entre survie et city builder

Publié le Mardi 13 février 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On va buter de l'indien

Colonize sort le 15 février prochain en accès anticipé sur Steam . Le jeu est signé Rembrosoft et sera édité par CreativeForge Games. Il s'agit d'un mélange de city builder et de survie.L'histoire se déroule durant la colonisation de l'Amérique, au 17e siècle. Vous allez construire, développer et diriger un nouveau village dans le Nouveau Monde.Il faudra faire avec les conditions climatiques, mais aussi les expéditions, le commerce avec l'Angleterre... et tenter d'évoluer au fil de votre expansion.