La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, la bande-annonce du Super Bowl

Publié le Mardi 13 février 2024 à 10:30:00 par Sylvain Morgant

Il est pas là Tarzan ?

Super Bowl oblige, les studios de cinéma ont sorti leurs plus belles bande-annonce pour l'occasion.La 20th Century (on ne doit plus dire la Fox) a montré les premières images de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume qui se passera plusieurs générations apres le règne de César. Le singe, pas l'Empereur Romain, suivez un peu.On y suivra les aventures de Noa, un jeune singe et Nova, une jeune humaine.Et non, ce n'est pas ce que vous croyez.Ils devront lutter contre Proximus César. Qui n'a toujours rien à voir avec l'Empereur Romain.Sur nos écrans le 8 mai.